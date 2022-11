Ingleses ajoelhados e iranianos em silêncio durante o hino marcam o Inglaterra-Irão

JN Hoje às 13:48 Facebook

Momentos arrepiantes, contra a opressão, antecederam o início do jogo Inglaterra-Irão a contar para o Grupo B.

O Inglaterra-Irão, em disputa esta segunda-feira, proporcionou dois dos momentos que prometem ser dos mais marcantes do Mundial 2022, com os jogadores ingleses e iranianos a protestarem contra a opressão de duas maneiras distintas.

Primeiro, na cerimónia dos hinos, toda a seleção iraniana ficou em silêncio, reiterando, assim, o apoio à revolta popular contra o regime, depois da morte de uma mulher por não usar o véu islâmico corretamente. A transmissão televisiva captou ainda imagens fortes de mulheres nas bancadas emocionadas com o gesto.

Depois, foi a vez dos jogadores ingleses, que, instantes antes do apito inicial, se ajoelharam em sinal de protesto contra a opressão e o racismo. Recorde-se que a federação inglesa pretendia que o capitão Harry Kane usasse uma braçadeira com as cores do arco-íris, símbolo de apoio aos homossexuais e à comunidade LGBT, vítimas de descriminação no Catar, algo negado pela FIFA, que ameaçou punir disciplinar e desportivamente as equipas.