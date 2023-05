Ingleses apontam Marco Silva ao banco do Chelsea

JN Hoje às 16:19 Facebook

O jornal "Daily Mail" avança com o nome de Marco Silva, atualmente no Fulham, como uma hipótese real para suceder a Frank Lampard no banco dos londrinos.

Na época passada, Marco Silva conduziu o Fulham de regresso à Premier League, onde se tem evidenciado esta temporada pelos resultados e pela qualidade do futebol praticado pelos "cottagers".

O técnico português, de 45 anos, vem ganhando admiradores nos últimos meses e pode vir a dar um salto de gigante no próximo verão.

De acordo com o jornal britânico "Daily Mail", Marco Silva está na lista de opções do Chelsea para suceder a Frank Lampard no cargo de treinador.

A publicação explica que os "blues" terão de desembolsar seis milhões de euros, valor da cláusula de rescisão do contrato do português com o Fulham, caso decidam avançar para a sua contratação.

Em Inglaterra, Marco Silva já orientou o Hull, o Watford e o Everton, para além do Fulham, desde 2021.

Os "cottagers" seguem no 10.º lugar da Liga inglesa, com 42 pontos, mais dois do que o Chelsea, que só em reforços gastou mais de 600 milhões de euros.