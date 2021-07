Kane a caminho do City por 187 milhões de euros, avança jornal inglês

Bernardo Monteiro Ontem às 23:58 Facebook

Segundo o jornal britânico "The Sun", o presidente do Tottenham, Daniel Levy, deu luz verde para a transferência do capitão de Inglaterra, Harry Kane, para os rivais do Manchester City. Segundo a publicação inglesa, o negócio dar-se-ia pelo valor exorbitante de 187 milhões de euros.

No Etihad, o avançado inglês terá à sua espera um contrato de longa duração com um estratosférico salário de 16 milhões de euros por ano.

O Tottenham, lembre-se, havia recusado uma primeira proposta de 116 milhões de euros e havia também rejeitado a hipótese de serem incluídos passes de jogadores por parte do Manchester City.

Apesar dos valores envolvidos no negócio, esta transferência não é a maior de sempre, uma vez que, em 2017, Neymar se transferiu do Barcelona para o Paris Saint-Germain pela quantia de 222 milhões de euros.

A confirmar-se, esta transferência encerra uma novela que dura desde o início do verão, uma vez que, há meses, surgiram relatos em Inglaterra de que Harry Kane estaria insatisfeito pela incapacidade dos Spurs de lutar por títulos.

Recorde que, aos 27 anos, Kane é considerado um dos melhores pontas-de-lança da atualidade, mas ainda não conseguiu somar qualquer troféu ao seu palmarés, compensando em golos o que falta em títulos.