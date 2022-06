Ingleses em choque pedem demissão de Southgate

JN Hoje às 16:25 Facebook

A humilhação contra a Hungria, derrota 4-0, pior desaire em casa dos britânicos nos últimos 94 anos, deixou Gareth Southgate sob o fogo da opinião pública, que pede a saída do selecionador. E inclusive avança com o nome de Graham Potter, técnico do Brighton, para o substituir.

A figura do selecionador, Gareth Southgate, centra toda a ira e críticas da imprensa britânica que releva a fúria dos cerca de 30 mil adeptos presentes no "Le Molineux", estádio do Wolverhampton, e que assistiram ao escândalo da derrota com a Hungria (4-0), num resultado que só superado pelo desaire perante a Escócia (5-1), em Wembley, em 1928.

De acordo com o "Daily Mail", os adeptos querem "um técnico que liberte o potencial ofensivo da equipa". Os "adeptos de Inglaterra pedem que o técnico do Brighton, Graham Potter, substitua Gareth Southgate", após "um período miserável de quatro jogos" em que os britânicos não venceram (duas derrotas e o mesmo número de empates), sofreram seis golos e apenas marcaram um.

"Noite perturbadora e profundamente tóxica para Gareth Southgate", escreve o "The Guardian" que admite que se ouviram os "gritos de raiva genuína" para com o responsável catalogado como o "mais bem-sucedido da Inglaterra na era moderna".

O "The Sun" lembra a "vergonha" e não tem dúvidas que se existisse uma sondagem aos 28 mil simpatizantes presentes no estádio, após a humilhação histórica, "Southgate estaria a fazer as malas e a concordar com a indemnização esta manhã".

O "The Telegraph", por sua vez, lembrou o rancor da multidão que gritava que "não sabia o que fazia", no pior desempenho dos seis anos de liderança. "Ainda mais preocupante, pois fica sem oportunidades de se preparar para o Mundial. O momento foi horrível. Na verdade, Inglaterra foi caótica e desorganizada".