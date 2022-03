Ingleses impedem piloto russo de correr Grande Prémio da Grã-Bretanha

JN Hoje às 13:28 Facebook

A Motorsport UK, organismo regulador do desporto automóvel no Reino Unido, revelou, esta quarta-feira, que decidiu impedir o piloto russo Nikita Mazepin, da Haas, de correr o Grande Prémio da Grã-Bretanha em Fórmula 1, no circuito de Silverstone. Posição vai mais longe do que a decisão da FIA.

A decisão do organismo surge na sequência da condenação da invasão da Ucrânia por parte da Rússia.

"Nenhuma equipa russa ou bielorrussa licenciada está aprovada para competições de automobilismo no Reino Unido. Nenhum piloto ou oficial russo ou bielorrusso estão aprovados para participar em eventos automóveis. Nenhum símbolo nacional russo ou bielorrusso, cores, bandeiras (no uniforme, no equipamento ou no carro) podem ser exibidos nos eventos permitidos pela Motorsport UK", sublinha a nota daquele organismo.

O mesmo documento refere que "a decisão foi tomada em plena consulta com o governo do Reino Unido e os organismos nacionais do desporto para assegurar uma resposta unilateral à crise". A declaração da Motorsport UK ultrapassa amplamente o âmbito da decisão da FIA (Federação Internacional do Automóvel) que admitia que os pilotos russos e bielorrusos podiam a continuar a competir desde que não se apresentassem com bandeiras ou símbolos dos seus países.