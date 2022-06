Ingleses promovem razia e Turquia ganha dois novos craques

Manchester United e Chelsea anunciaram a saída de alguns elementos proeminentes do plantel, como Nemanja Matic e Christensen, respetivamente, além de dispensarem jogadores que nunca se afirmaram no plantel principal. Kévin Rodrigues e Lucas Biglia rumam à Turquia

Manchester United: Depois de confirmadas as saídas de Pogba, Lingard, Mata e Cavani, foi a vez de Nemanja Matic. O sérvio, de 33 anos, abandona Old Trafford, ao fim de cinco anos, e a Roma, treinada por José Mourinho, pode ser o próximo destino. Além de Matic, também D"Mani Mellor, Reece Devine, Lee Grant, Paul McShane, Connor Stanley e Paul Woolston vão seguir outro caminho.

Matic deixa os 'red devils' ao fim de 190 jogos, nos quais marcou por quatro ocasiões.

Chelsea: O clube londrino também operou uma reestruturação na equipa e deixou sair cinco jogadores, nos quais se destaca a saída de Andreas Christensen, ao fim de uma década de ligação. O dinamarquês chegou ao clube em 2012 e teve um empréstimo ao Monchengladbach pelo meio. Ao contrário dos outros três colegas, o defesa central tem muito mercado e até poderá estar perto de assinar pelo Barcelona. Danny Drinkwater, Charly Musonda e Jake Clarke-Salter são os outros nomes na lista de dispensas, sendo que apenas Drinkwater teve alguma preponderância, após ter sido campeão pelo Leicester, em 2016.

Kévin Rodrigues: O defesa esquerdo terminou contrato com a Real Sociedad e assinou pelos turcos do Adama Demispor para as próximas três temporadas. Internacional português por três ocasiões, o defesa esquerdo conta com passagens por Dijon e Toulouse, na França, tendo depois jogado por Real Sociedad, Leganés, Eibar e Rayo Vallecano (Espanha) e agora prepara-se para ser colega de equipa do irreverente Mario Balotelli.

Turquia: Não fica por aqui o leque de contratações para equipas turcas, pois Lucas Biglia, internacional argentino, já assinou pelo Basaksehir. O médio defensivo, de 36 anos, foi anunciado como reforço a custo zero do Istambul Basaksehir, depois de ter fechado uma etapa de duas temporadas no Karagumruk, que terminou 2021/22 no oitavo lugar da Liga turca. Biglia, que passou por Anderlecht, Lázio e Milan antes de rumar ao Karagumruk, em 2020, apontou dois golos e cinco assistências em 37 jogos.

Barcelona: Os espanhóis anunciaram a renovação de um dos capitães de equipa, Sergi Roberto, por mais uma época. O defesa/médio nunca teve outro clube na carreira e acordou uma cláusula de rescisão na ordem dos 400 milhões de euros. Segundo a imprensa espanhola, Roberto também aceitou uma redução salarial na ordem dos 60% para realizar a 13.ª época em Camp Nou.

MLS: A principal liga dos Estados Unidos da América vai ter um reforço de peso pois o Houstoun Dynamo assegurou a contratação de Héctor Herrera, a custo zero, vindo do Atlético de Madrid. O ex-jogador do F. C. Porto, de 32 anos, assinou um vínculo até 2024 e o clube norte-americano considera que a contratação do mexicano é a "mais significativa da história do Dynamo, chegando a Houston no auge de sua carreira e desde um dos maiores clubes do Mundo".