Ingleses voltam a ameaçar levar as jóias dos "grandes"

Enzo Fernández, Diogo Costa e Pedro Porro estão na mira dos "tubarões" britânicos, que não parecem intimidados com as cláusulas de rescisão postas em cima da mesa

O mercado de transferências de inverno promete mexer em Portugal, se Liverpool, Chelsea, ou Manchester United conseguirem convencer Benfica ou F. C. Porto a abrir mão de Enzo Fernández ou Diogo Costa. Mas a verdade é que na "silly season" que arranca hoje, nem as cláusulas de rescisão de 120 e 75 milhões de euros, do internacional argentino e do guarda-redes português parecem suficientes para intimidar, ou manter em sentido, os "tubarões" ingleses. As últimas notícias até garantem que o Chelsea terá oferecido 130 milhões de euros por Enzo Fernández, 10 milhões acima da cláusula.

Em Alvalade, a cláusula de rescisão de 45 milhões de euros de Pedro Porro também parece não ser um entrave para o apetite do Tottenham, pelo que mais do que reforçar os respetivos plantéis, os treinadores dos principais emblemas portugueses estarão, por esta altura, mais interessados em não ver sair ninguém. De qualquer forma, uma transferência como a que levou Luiz Diáz para o Liverpool há um ano, poderá desbloquear outros negócios no Dragão, ou sobretudo na Luz, onde Rui Costa não quer mexer na fórmula que permite à equipa de Roger Schmidt liderar o campeonato com cinco pontos de avanço.