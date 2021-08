Iniciados arrancam com novo formato na calha

Susana Silva Hoje às 18:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Após uma paragem de mais de 17 meses, o Campeonato Nacional de Sub-15 regressa a 22 de agosto, com um formato que prevê a criação de um novo modelo competitivo em 2022/23, com uma redução de 72 para 50 clubes e a criação de duas divisões, à semelhança do que acontece nos sub-19.

Em 2021/22 a prova continua dividida em quatro fases. Na primeira os 72 clubes (seis séries) jogam a uma volta, com os quatro primeiros a passarem à segunda fase de apuramento de campeão (três séries de 8 equipas - Norte, Centro e Sul -, que jogam a duas voltas).

O primeiro posicionado de cada série, os dois melhores segundos e o vencedor do play-off (3.ª fase disputada entre o pior segundo, o terceiro melhor e as equipas da Madeira e Açores) discutem o título nacional, que tem como detentor do troféu o Sporting, vencedor em 2018/19.

Os restantes 48 emblemas disputam a fase de descidas (seis séries de oito equipas), com os últimos classificados a descerem diretamente aos distritais (se o vencedor do play-off for uma equipa insular, desce também o pior sétimo de todas as séries).

O sexto e sétimo classificados de cada série, bem como os quatro piores quintos classificados, num total de 16 (ou os cinco piores se o vencedor do play-off for da Madeira ou Açores) serão despromovidos à 2.ª Divisão Nacional.

Este novo quadro competitivo já era para ter arrancado esta época, mas foi adiado para 2022/23 devido à paragem de todo o futebol jovem nacional a 8 de março de 2020 e de nem se ter realizado a prova na temporada passada.

Eis o calendário da primeira fase do Campeonato Nacional de Sub-15:

PUB

Jornada 1 - 22 de agosto

Série A - Famalicão-V. Guimarães, Palmeiras-Barroselas, Chaves-Gil Vicente, Vale Conde-Varzim, Merelinense-Vianense, Braga-Aveleda.

Série B - Cesarense-Boavista, Sp. Espinho-Gondomar, Vizela-Feirense, Rio Ave-F. C. Porto, Drde agoston Force-P. Ferreira, Salgueiros-Freamunde.

Série C - Guarda-Tondela, União 1919-Avanca, Viriatos-Viseu Benfica, Marialvas-Taboeira, Anadia-Pinguinzinhos, Gafanha-Académica.

Série D - Fátima-Footkart, U. Leiria-CADE, Peniche-Leiria Marrazes, Vilarense-Ac. Santarém, Ac. Fundão-Marinhense, Caldas-BC Branco.

Série E - Estoril-Borbense, Alverca-Loures, Elvas-Torreense, Sporting-Benfica, Belenenses-Real, Oeiras-Sacavenense.

Série F - V. Setúbal-Portimonense, Amora-Despertar, Farense-Pinhalnovense, Desp. Beja-Cova Piedade, Olhanense-Lus. Évora, Louletano-Barreirense.

Jornada 2 - 29 de agosto

Série A - V. Guimarães-Braga, Barroselas-Famalicão, Gil Vicente-Palmeiras, Varzim-Chaves, Vianense-Vale Conde, Aveleda-Merelinense.

Série B - Boavista-Salgueiros, Gondomar-Cesarense, Feirense-Sp. Espinho, F. C. Porto-Vizela, P. Ferreira-Rio Ave, Freamunde-Drde agoston Force.

Série C - Tondela-Gafanha, Avanca-Guarda, Viseu Benfica-União 1919, Taboeira-Viriatos, Pinguinzinhos-Marialvas, Académica-Anadia.

Série D - Footkart-Caldas, CADE-Fátima, Leiria Marrazes-U. Leiria, Ac. Santarém-Peniche, Marinhense-Vilarense, BC Branco-Ac. Fundão.

Série E - Borbense-Oeiras, Loures-Estoril, Torreense-Alverca, Benfica-Elvas, Real-Sporting, Sacavenense-Belenenses.

Série F - Portimonense-Louletano, Despertar-V. Setúbal, Pinhalnovense-Amora, Cova Piedade-Farense, Lus. Évora-Desp. Beja, Barreirense-Olhanense.

Jornada 3 - 5 de setembro

Série A - V. Guimarães-Barroselas, Famalicão-Gil Vicente, Palmeiras-Varzim, Chaves-Vianense, Vale Conde-Aveleda, Braga-Merelinense.

Série B - Boavista-Gondomar, Cesarense-Feirense, Sp. Espinho-F. C. Porto, Vizela-P. Ferreira, Rio Ave-Freamunde, Salgueiros-Drde agoston Force.

Série C - Tondela-Avanca, Guarda-Viseu Benfica, União 1919-Taboeira, Viriatos-Pinguinzinhos, Marialvas-Académica, Gafanha-Anadia.

Série D - Footkart-CADE, Fátima-Leiria Marrazes, U. Leiria-Ac. Santarém, Peniche-Marinhense, Vilarense-BC Branco, Caldas-Ac. Fundão.

Série E - Borbense-Loures, Estoril-Torreense, Alverca-Benfica, Elvas-Real, Sporting-Sacavenense, Oeiras-Belenenses.

Série F - Portimonense-Despertar, V. Setúbal-Pinhalnovense, Amora-Cova Piedade, Farense-Lus. Évora, Desp. Beja-Barreirense, Louletano-Olhanense.

Jornada 4 - 12 de setembro

Série A - Barroselas-Braga, Gil Vicente-V. Guimarães, Varzim-Famalicão, Vianense-Palmeiras, Aveleda-Chaves, Merelinense-Vale Conde.

Série B - Gondomar-Salgueiros, Feirense-Boavista, F. C. Porto-Cesarense, P. Ferreira-Sp. Espinho, Freamunde-Vizela, Drde agoston Force-Rio Ave.

Série C - Avanca-Gafanha, Viseu Benfica-Tondela, Taboeira-Guarda, Pinguinzinhos-União 1919, Académica-Viriatos, Anadia-Marialvas.

Série D - CADE-Caldas, Leiria Marrazes-Footkart, Ac. Santarém-Fátima, Marinhense-U. Leiria, BC Branco-Peniche, Ac. Fundão-Vilarense.

Série E - Loures-Oeiras, Torreense-Borbense, Benfica-Estoril, Real-Alverca, Sacavenense-Elvas, Belenenses-Sporting.

Série F - Despertar-Louletano, Pinhalnovense-Portimonense, Cova Piedade-V. Setúbal, Lus. Évora-Amora, Barreirense-Farense, Olhanense-Desp. Beja.

Jornada 5 - 19 de setembro

Série A - Barroselas-Gil Vicente, V. Guimarães-Varzim, Famalicão-Vianense, Palmeiras-Aveleda, Chaves-Merelinense, Braga-Vale Conde.

Série B - Gondomar-Feirense, Boavista-F. C. Porto, Cesarense-P. Ferreira, Sp. Espinho-Freamunde, Vizela-Drde agoston Force, Salgueiros-Rio Ave.

Série C - Avanca-Viseu Benfica, Tondela-Taboeira, Guarda-Pinguinzinhos, União 1919-Académica, Viriatos-Anadia, Gafanha-Marialvas.

Série D - CADE-Leiria Marrazes, Footkart-Ac. Santarém, Fátima-Marinhense, U. Leiria-BC Branco, Peniche-Ac. Fundão, Caldas-Vilarense.

Série E - Loures-Torreense, Borbense-Benfica, Estoril-Real, Alverca-Sacavenense, Elvas-Belenenses, Oeiras-Sporting.

Série F - Despertar-Pinhalnovense, Portimonense-Cova Piedade, V. Setúbal-Lus. Évora, Amora-Barreirense, Farense-Olhanense, Louletano-Desp. Beja.

Jornada 6 - 3 de outubro

Série A - Gil Vicente-Braga, Varzim-Barroselas, Vianense-V. Guimarães, Aveleda-Famalicão, Merelinense-Palmeiras, Vale Conde-Chaves.

Série B - Feirense-Salgueiros, F. C. Porto-Gondomar, P. Ferreira-Boavista, Freamunde-Cesarense, Drde agoston Force-Sp. Espinho, Rio Ave-Vizela.

Série C - Viseu Benfica-Gafanha, Taboeira-Avanca, Pinguinzinhos-Tondela, Académica-Guarda, Anadia-União 1919, Marialvas-Viriatos.

Série D - Leiria Marrazes-Caldas, Ac. Santarém-CADE, Marinhense-Footkart, BC Branco-Fátima, Ac. Fundão-U. Leiria, Vilarense-Peniche.

Série E - Torreense-Oeiras, Benfica-Loures, Real-Borbense, Sacavenense-Estoril, Belenenses-Alverca, Sporting-Elvas.

Série F - Pinhalnovense-Louletano, Cova Piedade-Despertar, Lus. Évora-Portimonense, Barreirense-V. Setúbal, Olhanense-Amora, Desp. Beja-Farense.

Jornada 7 - 10 de outubro

Série A - Gil Vicente-Varzim, Barroselas-Vianense, V. Guimarães-Aveleda, Famalicão-Merelinense, Palmeiras-Vale Conde, Braga-Chaves.

Série B - Feirense-F. C. Porto, Gondomar-P. Ferreira, Boavista-Freamunde, Cesarense-Drde agoston Force, Sp. Espinho-Rio Ave, Salgueiros-Vizela.

Série C - Viseu Benfica-Taboeira, Avanca-Pinguinzinhos, Tondela-Académica, Guarda-Anadia, União 1919-Marialvas, Gafanha-Viriatos.

Série D - Leiria Marrazes-Ac. Santarém, CADE-Marinhense, Footkart-BC Branco, Fátima-Ac. Fundão, U. Leiria-Vilarense, Caldas-Peniche.

Série E - Torreense-Benfica, Loures-Real, Borbense-Sacavenense, Estoril-Belenenses, Alverca-Sporting, Oeiras-Elvas.

Série F - Pinhalnovense-Cova Piedade, Despertar-Lus. Évora, Portimonense-Barreirense, V. Setúbal-Olhanense, Amora-Desp. Beja, Louletano-Farense.

Jornada 8 - 24 de outubro

Série A - Varzim-Braga, Vianense-Gil Vicente, Aveleda-Barroselas, Merelinense-V. Guimarães, Vale Conde-Famalicão, Chaves-Palmeiras.

Série B - F. C. Porto-Salgueiros, P. Ferreira-Feirense, Freamunde-Gondomar, Drde agoston Force-Boavista, Rio Ave-Cesarense, Vizela-Sp. Espinho.

Série C - Taboeira-Gafanha, Pinguinzinhos-Viseu Benfica, Académica-Avanca, Anadia-Tondela, Marialvas-Guarda, Viriatos-União 1919.

Série D - Ac. Santarém-Caldas, Marinhense-Leiria Marrazes, BC Branco-CADE, Ac. Fundão-Footkart, Vilarense-Fátima, Peniche-U. Leiria.

Série E - Benfica-Oeiras, Real-Torreense, Sacavenense-Loures, Belenenses-Borbense, Sporting-Estoril, Elvas-Alverca.

Série F - Cova Piedade-Louletano, Lus. Évora-Pinhalnovense, Barreirense-Despertar, Olhanense-Portimonense, Desp. Beja-V. Setúbal, Farense-Amora.

Jornada 9 - 30 de outubro

Série A - Varzim-Vianense, Gil Vicente-Aveleda, Barroselas-Merelinense, V. Guimarães-Vale Conde, Famalicão-Chaves, Braga-Palmeiras.

Série B - F. C. Porto-P. Ferreira, Feirense-Freamunde, Gondomar-Drde agoston Force, Boavista-Rio Ave, Cesarense-Vizela, Salgueiros-Sp. Espinho.

Série C - Taboeira-Pinguinzinhos, Viseu Benfica-Académica, Avanca-Anadia, Tondela-Marialvas, Guarda-Viriatos, Gafanha-União 1919.

Série D - Ac. Santarém-Marinhense, Leiria Marrazes-BC Branco, CADE-Ac. Fundão, Footkart-Vilarense, Fátima-Peniche, Caldas-U. Leiria.

Série E - Benfica-Real, Torreense-Sacavenense, Loures-Belenenses, Borbense-Sporting, Estoril-Elvas, Oeiras-Alverca.

Série F - Cova Piedade-Lus. Évora, Pinhalnovense-Barreirense, Despertar-Olhanense, Portimonense-Desp. Beja, V. Setúbal-Farense, Louletano-Amora.

Jornada 10 - 7 de novembro

Série A - Braga-Vianense, Aveleda-Varzim, Merelinense-Gil Vicente, Vale Conde-Barroselas, Chaves-V. Guimarães, Palmeiras-Famalicão.

Série B - Salgueiros-P. Ferreira, Freamunde-F. C. Porto, Drde agoston Force-Feirense, Rio Ave-Gondomar, Vizela-Boavista, Sp. Espinho-Cesarense.

Série C - Gafanha-Pinguinzinhos, Académica-Taboeira, Anadia-Viseu Benfica, Marialvas-Avanca, Viriatos-Tondela, União 1919-Guarda.

Série D - Caldas-Marinhense, BC Branco-Ac. Santarém, Ac. Fundão-Leiria Marrazes, Vilarense-CADE, Peniche-Footkart, U. Leiria-Fátima.

Série E - Oeiras-Real, Sacavenense-Benfica, Belenenses-Torreense, Sporting-Loures, Elvas-Borbense, Alverca-Estoril.

Série F - Louletano-Lus. Évora, Barreirense-Cova Piedade, Olhanense-Pinhalnovense, Desp. Beja-Despertar, Farense-Portimonense, Amora-V. Setúbal.

Jornada 11 - 14 de novembro

Série A - Vianense-Aveleda, Varzim-Merelinense, Gil Vicente-Vale Conde, Barroselas-Chaves, V. Guimarães-Palmeiras, Famalicão-Braga.

Série B - P. Ferreira-Freamunde, F. C. Porto-Drde agoston Force, Feirense-Rio Ave, Gondomar-Vizela, Boavista-Sp. Espinho, Cesarense-Salgueiros.

Série C - Pinguinzinhos-Académica, Taboeira-Anadia, Viseu Benfica-Marialvas, Avanca-Viriatos, Tondela-União 1919, Guarda-Gafanha.

Série D - Marinhense-BC Branco, Ac. Santarém-Ac. Fundão, Leiria Marrazes-Vilarense, CADE-Peniche, Footkart-U. Leiria, Fátima-Caldas.

Série E - Real-Sacavenense, Benfica-Belenenses, Torreense-Sporting, Loures-Elvas, Borbense-Alverca, Estoril-Oeiras.

Série F - Lus. Évora-Barreirense, Cova Piedade-Olhanense, Pinhalnovense-Desp. Beja, Despertar-Farense, Portimonense-Amora, V. Setúbal-Louletano.