Início da segunda jornada pode dar as primeiras qualificações

O sexto dia do torneio que decorre no Catar coincide, nesta sexta-feira, com o início da segunda jornada da fase de grupos. A Inglaterra, que defronta os EUA, carimba a passagem em caso de vitória, mas também Países Baixos e Equador podem já se apurar.

O sexto dia do campeonato do Mundo volta a ter um cartaz com quatro jogos, destacando-se o confronto Inglaterra-Estados Unidos da América (19 horas, RTP1 e Sport TV1) que, em caso de triunfo, garante aos ingleses a qualificação antecipada para os oitavos de final da competição.

Para o Grupo B do torneio, a seleção britânica, que goleou o Irão por 6-2 na jornada inaugural, defronta os EUA, que no jogo inicial empataram com o País de Gales (1-1). O jogo fecha o conjunto de quatro partidas programadas para esta sexta-feira.

Ainda neste agrupamento, a abrir o dia (10 horas, Sport TV1), o País de Gales joga com o Irão. As duas equipas não venceram na jornada inaugural e não podem ceder mais pontos, sob pena de hipotecarem o apuramento.

À hora do almoço (13 horas, Sport TV1), Catar e Senegal dão o pontapé de saída da segunda jornada do Grupo A. A seleção anfitriã, que perdeu com o Equador (0-2), no primeiro encontro, mede forças com os senegaleses, que também entraram a perder e pela mesma margem, diante dos Países Baixos. Ou seja, margem de erro nula para as duas equipas.

Um hipotético empate no Catar-Senegal abrirá caminho para a qualificação de quem vencer o terceiro jogo do dia (16 horas, RTP1 e Sport TV1): Países Baixos-Equador, dado que as duas seleções somam três pontos cada, fruto dos respetivos triunfos, na ronda inicial.