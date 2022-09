Início de nova era em confronto com aposta na continuidade

Sporting abre temporada com a conquista da Supertaça. Benfica defende o título e F. C. Porto aparece renovado.

O cronómetro vai voltar a correr, os triplos a cair em cima do som da buzina e a emoção a invadir os pavilhões nacionais. Sem mais tempo para esperas, o campeonato arranca, hoje, e promete, à semelhança das duas últimas épocas, uma luta a três.

Cabe ao Benfica defender o título conquistado na temporada passada. Para dar continuidade ao trabalho desenvolvido com sucesso - Norberto Alves conduziu as águias ao troféu da Liga no ano de estreia na Luz - os encarnados reforçaram-se com algumas caras conhecidas, onde Toney Douglas, 36 anos, que conta com oito épocas de NBA, é o maior destaque. James Ellisor e Terrel Carter (de regresso a Portugal) e o poste alemão Maik Zirbes são os outros reforços.