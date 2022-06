Insatisfeitos com os resultados, adeptos invadem centro de treinos do Botafogo

JN Hoje às 16:09 Facebook

Os adeptos, que segundo o sítio "Globoesporte" fazem parte das claques do clube, trocaram impressões com alguns jogadores, entre os quais o ex-Portimonense Lucas Fernandes.

Insatisfeitos com a campanha da equipa no Brasileirão, no qual é 17.º classificada, cerca de 40 adeptos do Botafogo invadiram, esta manhã, o centro de treinos do clube, onde colocaram uma tarja com a mensagem: "Salários em dia, Porrada em falta! Elenco de finados!".

Durante a invasão, encontravam-se nas instalações apenas os atletas que faziam tratamento a lesões ou trabalho de recuperação física.

Com treino marcado para esta tarde, o Botafogo, orientado pelo português Luís Castro, ainda não se pronunciou sobre o caso.

O clube, que regressou esta época à Série A brasileira, vai numa série de quatro derrotas consecutivas no campeonato, tendo caído para a zona de despromoção.

Em entrevista à Globo, John Textor, dono do Botafogo, já prometeu reforços para a segunda metade época. O nome mais recente a entrar nas cogitações do 'Fogão' é o de Fransérgio, médio do Bordéus, que passou pelo Marítimo e pelo Braga, em Portugal.