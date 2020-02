Inscritos na Liga Europa com alterações de peso

João Pedro Rocha Hoje às 15:09 Facebook

Benfica, SC Braga, Sporting e F.C. Porto são as equipas que vão representar Portugal nesta segunda metade da época nas competições europeias e já apresentaram a lista dos jogadores inscritos e que podem ser opção para os jogos europeus. As quatro equipas vão jogar os 16-avos-de-final da Liga Europa, com a primeira mão da eliminatória marcada para 20 de fevereiro.

O Benfica defronta o Shakhtar Donetsk e joga a primeira mão fora, assim como o F.C. Porto e o SC Braga, cujos adversários são o Bayer Leverkusen e o Rangers, respetivamente. O Sporting é o único clube português que disputa o primeiro jogo em casa e os rivais serão os turcos do Basaksehir.

No Benfica surge como novidade Julian Weigl. O alemão foi contratado por 20 milhões de euros ao Borussia Dortmund e é um dos trunfos para a caminhada europeia. Dyego Sousa chegou à Luz no último dia do mercado e é outra novidade na lista, assim como o jovem central brasileiro Morato. Em relação aos eleitos no início da época, saem Celton Biai, Conti, Fejsa, Gedson, Nuno Santos, Caio Lucas e Raúl de Tomás.

Julian Weigl Foto: Filipe Amorim / Global Imagens

No Braga, há três nomes que podem ser mais-valias na caminhada europeia. Entre eles estão Raúl Silva e Vítor Tormena, dois centrais regularmente utilizados por Rúben Amorim e que falharam a primeira lista devido a lesão. Além destes, surge como grande destaque Abel Ruiz, proveniente do Barcelona e visto como uma grande promessa. Saíram Hassan, Murilo, Xadas, Claudemir, Agbo, Lucas Cunha, Pablo Santos e Cajú.

Raúl Silva Foto: Miguel Pereira / Global Imagens

No Sporting, as alterações feitas foram a inscrição de Sporar, reforço vindo do Slovan Bratislava, onde marcou cinco golos nesta competição, mais as entradas de Battaglia e Ristovski, que tinham ficado de fora na lista inicial. Dessa mesma, risca-se Bruno Fernandes, Fernando Santos e Luiz Phellype.

Andraz Sporar Foto: Filipe Amorim / Global Imagens

No F.C. Porto houve apenas uma modificação nas entradas e outra nas saídas. O jovem médio Vítor Ferreira passa a ser opção na Europa, substituindo Bruno Costa, emprestado ao Portimonense até ao final da temporada.