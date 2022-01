CSKA pede desculpa por vídeo onde alicia jogador com prostitutas

JN Hoje às 19:34 Facebook

Clube russo protagonizou momento na apresentação do turco Yusuf Yazici, contratado ao Lille.

No vídeo de apresentação do avançado, o clube moscovita apresentou uma troca de mensagens com o jogador, sendo que a última referia "Yusuf, é a Rússia, temos muitas Natashas", que significa prostitutas.

O clube acabou por apagar o vídeo e pediu desculpa em comunicado, assinado pela diretora do canal de televisão CSKA TV. "As minhas mais sinceras desculpas pelo vídeo de apresentação que foi publicado pela nossa equipa de comunicação. Inicialmente tínhamos outro script planeado, mas face à ausência do jogador foi impossível fazer o que pensámos. Atendendo às circunstâncias e ao tempo que tínhamos, decidi-me por outro script que se revelou infeliz e inapropriado e até ofensivo. Mais uma vez, peço desculpa aos nossos adeptos, especialmente às mulheres e ao Yusuf", pode ler-se.