Inspiração de Fábio Vieira dá vitória a Portugal

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 17:55 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção nacional sub-21 venceu esta tarde a Islândia por 1-0 com um golo de classe de Fábio Vieira, em jogo a contar para a qualificação para o Euro 2023.

Depois da vitória histórica sobre o Liechtenstein por 11-0, Portugal teve pela frente a Islândia, em mais um encontro de qualificação para o Campeonato da Europa sub-21 em 2023.

Desde cedo que se notou que o encontro não iria ser da mesma dificuldade, com a Islândia a ir ameaçando as redes da equipa das quinas e Celton Biai a mostrar-se em grande nível ao segurar o empate sem golos. O adversário ia criando perigo sobretudo de bola parada, até que Fábio Silva respondeu com um pontapé de bicicleta que promoveu uma bela defesa do guarda-redes Andresson.

Na segunda parte a Islândia voltou a ameaçar, mas apesar das dificuldades de Portugal em entrar pelo corredor central, foi criando algumas oportunidades de perigo com Fábio Silva e Gonçalo Ramos como protagonistas na finalização. Tal foi a pressão que a seleção nacional aplicou, que a Islândia cometeu um erro na saída de bola. O passe falhado pelo defesa central adversário ressaltou para Fábio Vieira, que com um toque de calcanhar colocou a bola a jeito para o remate e fez o primeiro e único golo da partida.

Com esta vitória Portugal mantém o primeiro lugar do grupo D, somando três triunfos em três jogos e tendo mais um ponto que o segundo classificado Grécia (8). A seleção sub-21 compete novamente em novembro, com os desafios frente ao Chipre.