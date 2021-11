Inspiração resolve o jogo para os bês do F. C. Porto em Coimbra

João Pedro Campos Hoje às 16:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Remate de Mor Ndiaye e gesto técnico de Silvestre Varela decisivos no regresso às vitórias (1-2)

O F. C. Porto B afundou ainda mais a Académica na classificação, ao vencer em Coimbra. Dois momentos de inspiração de Mor Ndiaye (grande remate) e de Varela (num grande domínio de bola) decidiram o jogo a favor dos dragões, contra uma Académica vazia de ideias, que tarda em encontrar-se com as vitórias. A última vitória dos estudantes na Liga data de 22 de maio, em Matosinhos.

O jogo não teve uma equipa a superiorizar-se, sendo a monotonia quebrada com um grande pontapé de Mor Ndiaye, "do meio da rua", ao ângulo da baliza de Mika. A Académica reagiu bem e chegou ao empate seis minutos depois, numa boa jogada de entendimento entre Toro, Mimito e João Carlos, com este último a concretizar. Os dragões entraram na segunda parte a marcar, com o já referido gesto técnico de Varela, completado com um remate feliz, que desviou em Sualehe e bateu Mika.

Até ao final, a Académica ainda teve duas ocasiões para empatar, ambas nos pés de João Carlos, mas uma foi por cima e outra foi bloqueada pelo guarda-redes Ricardo Silva.

Treinadores

João Carlos Pereira - Académica

"Fizemos um grande esforço para pôr mais no jogo. Tivemos bons momentos, mas na alta competição qualquer erro é fatal. Ninguém pode dizer que a equipa não tenta"

António Folha - F. C. Porto B

"Jogamos em qualquer campo para ganhar. A equipa cumpriu bem o plano de jogo e teve qualidade. A vitória foi justa porque fomos a equipa mais tranquila em campo"