Instinto de Taremi para o F. C. Porto quebrar seca de 200 minutos

Avançado iraniano marcou o último golo dos dragões antes do jejum coletivo que dura desde o jogo com o Estoril. Fez "hat-trick" ao Portimonense na época passada

O jogo de domingo com o Portimonense é uma grande oportunidade para a equipa portista acabar com o jejum de golos que atravessou as duas partidas anteriores (Inter e Braga), sendo Mehdi Taremi uma das armas com que Sérgio Conceição conta para balançar as redes adversárias. O persa foi o autor do último tento azul e branco, aos 73 minutos do duelo com o Estoril, seguindo-se cerca de 200 minutos sem que o F. C. Porto conseguisse faturar.

Na paragem para as seleções, o avançado rumou ao Irão para fazer dois jogos particulares e marcou no primeiro, de penálti, diante da Rússia. Regressado ao Olival, está apontado ao onze portista que vai subir ao relvado do Dragão para defrontar o Portimonense, até porque Conceição não poderá utilizar Evanilson, o outro habitual titular do ataque, devido a lesão. Se o treinador decidir poupar o iraniano, devido ao desgaste acumulado pela viagem intercontinental feita a meio da semana, Toni Martínez e Danny Namaso jogarão juntos na frente.