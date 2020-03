Insultos a Marega, Marchesín e Liga valem 714 euros de multa ao V. Guimarães

JN Hoje às 18:28 Facebook

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu o V. Guimarães em quase 18 mil euros devido ao mau comportamento dos adeptos nas bancadas, na receção ao F. C. Porto, da 21.ª jornada da Liga, e confirmou a abertura de um processo disciplinar aos minhotos, devido aos insultos racistas dirigidos a Marega.

Do total das multas já aplicadas ao Vitória minhoto, 714 euros estão relacionados com insultos a Marega, Marchesín e Liga, em forma de cânticos, no decorrer da partida.

Segundo o mapa de castigos divulgado esta terça-feira, os adeptos vitorianos, aos 16 minutos da segunda parte, entoaram o cântico "Oh Marega vai para o car...". De resto, na marcação de pontapés de baliza por parte de Marchesín, os mesmos adeptos, "aos 20, 28, 30 e 42 minutos", gritaram: "Filho da p...". Por fim, e ainda de acordo com o mesmo documento, os adeptos vitorianos também cantaram: "A Liga é me...".

Mais elevadas foram as multas aplicadas ao Vitória pela presença no D. Afonso Henriques e deflagração de material pirotécnico, tanto por parte dos apoiantes do próprio clube, como pelos do F. C. Porto, neste caso enquanto clube organizador do jogo, bem como pelo arremesso de cadeiras em direção a jogadores portistas. No total, por aqueles motivos, os minhotos foram multados em 17.227 euros.