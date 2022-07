Insultos ao F. C. Porto valem multa de três mil euros a narrador da BTV

JN Hoje às 17:58 Facebook

Valdemar Duarte proferiu comentários insultuosos aos dragões durante uma partida contra o Benfica em 2018/19.

O encontro entre o F. C. Porto e o Benfica, a contar para a edição 2018/19 da Taça da Liga, ficou marcado pelos comentários de Valdemar Duarte relativos à equipa azul e branca. O narrador da BTV, canal televisivo do clube da Luz, apelidou os dragões de "corja de bandidagem" e de "mafiosos", e agora terá de pagar uma multa superior a três mil euros.

Como apurou o JN, de acordo com a decisão do Tribunal Judicial da Comarca do Porto, Valdemar Duarte foi condenado pelos crimes de difamação agravado e de ofensa a pessoa coletiva agravado. No total, o narrador terá de pagar uma multa de 3,640 mil euros.

Valdemar Duarte proferiu frases como: "Quando digo os números é porque tenho dificuldade em dizer os nomes (jogadores do F. C. Porto), porque aqueles que estão dentro do campo são uns bandidos". Sobre Luís Gonçalves, diretor geral dos dragões, o narrador apelidou-o de "mafioso" e disse que "mete nojo".