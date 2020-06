Insultos e tarjas a pedir a saída de Vieira e Lage no Seixal

Luís Antunes Hoje às 01:28 Facebook

Cerca de dezena e meia de adeptos recebeu, na madrugada desta terça-feira, a comitiva do Benfica, no Seixal, com alguns insultos e tarjas onde pediam as saídas de Vieira e Bruno Lage: "Rua" lia-se.

O forte contingente policial manteve e controlou os simpatizantes no passeio contíguo ao centro de estágios. No entanto, à passagem de cada viatura o adeptos não se coibiam de revelar o seu descontentamento dirigindo gestos de reprovação em direção das viaturas dos atletas.

Antes, a comitiva, que viajou para Lisboa num voo charter, adotou um caminho alternativo no trajeto entre a capital e aquela vila da margem sul. Rodeados de veículos da PSP, os dois autocarros atravessaram o Tejo na ponte Vasco da Gama e não na 25 de Abril, percurso mais rápido e habitualmente utilizado.

O Benfica perdeu frente ao Marítimo (2-0) e deixou mais três pontos na luta pelo título - agora a seis do F.C. Porto. O desaire motivou a saída de Bruno Lage e a ameaça de demissão de Luís Filipe Vieira.