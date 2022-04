Insultos racistas a Sandro Cruz valem processo disciplinar ao Rio Ave

O Conselho de Disciplina da federação Portuguesa de Futebol comunicou, esta quarta-feira, que instaurou um processo disciplinar ao Rio Ave, devido aos insultos racistas proferidos contra Sandro Cruz, defesa do Benfica B, no encontro entre as duas equipas a 17 de abril, em jogo da Liga 2.

O órgão disciplinar instaurou o processo à formação de Vila do Conde por "eventuais comportamentos discriminatórios", por parte dos adeptos da equipa da casa. No encontro entre Rio Ave e Benfica B, foi possível ouvir na transmissão televisiva alguns adeptos a proferir insultos racistas a Sandro Cruz. O defesa das águias denunciou o caso no Twitter e, recentemente, admitiu estar com depressão.