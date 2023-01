Insultos racistas por parte de adeptos valem castigo à Lazio

JN Hoje às 20:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Insultos racistas dirigidos a Samuel Umtiti e Lemack Banda, durante o jogo frente ao Lecce, valeram um castigo à Lazio, que jogará a próxima partida em casa com a bancada afeta às claques fechada.

O castigo foi aplicado pela Federação Italiana de Futebol, que analisou os cânticos racistas dirigidos a dois jogadores do Lecce, durante o jogo da passada quarta-feira, a contar para a 16.ª jornada da Serie A.

A partida chegou a ser interrompida pela equipa de arbitragem durante alguns minutos, após se aperceber dos insultos.

PUB

Deste modo, no jogo frente ao Empoli, no próximo domingo, a "curva norte" do Estádio Olímpico de Roma, onde são normalmente instaladas as claques da Lazio, estará fechada.

Ainda antes de ser conhecido o castigo, os responsáveis do emblema "biancocelesti" emitiram um comunicado onde garantem que o clube "sempre se opôs a todas as formas de racismo e discriminação, implementando iniciativas destinadas a reprimir esses fenómenos".

"A Lazio condena os protagonistas deste gesto desprezível e colaborará com as autoridades para identificar os responsáveis. Os adeptos da Lazio não são racistas e não podem ser associados a alguns indivíduos que prejudicam seriamente a imagem do clube", acrescentaram.