Inteligência Artificial "aconselha" Gonçalo Ramos ao Real Madrid

O jornal "Marca" perguntou à "Olocip", empresa especializada na implementação de soluções com base na Inteligência Artificial, quem seria o melhor parceiro de Karim Benzema no ataque do Real Madrid e Gonçalo Ramos, do Benfica, surge no topo da lista.

Poucas horas após o Real Madrid ter perdido em Girona por 4-2 para a Liga espanhola, o jornal "Marca" recorreu à Inteligência Artificial para solucionar um problema identificado no ataque dos "merengues": encontrar o parceiro ideal para Karim Benzema no ataque madridista.

O perfil definido restringia a busca a um 9 puro, com a idade máxima de 21 anos, de forma a poder evoluir ao lado do goleador francês, e que tivesse um nível global mínimo de 80, após avaliados todos os dados disponíveis referentes a cada jogador alvo de análise.

A lista é encabeçada pelo internacional português Gonçalo Ramos, avançado do Benfica, que alcançou uma avaliação global de 92, sendo 100 o nível máximo.

Para esse resultado contribuem os 25 golos e 11 assistências do algarvio, de 21 anos, em 41 jogos na presente temporada.

Como atributos a serem tidos em conta para um profícuo convívio com Benzema no ataque do Real Madrid, a "Marca" destaca os 1,85 metros de altura, o facto de Gonçalo Ramos jogar bem dentro da área, de ser forte no jogo aéreo, de ser rápido no ataque à profundidade e de mostrar boa desenvoltura com a bola na sua posse.

O pódio de reforços indicados pela "Olocip" fica completo com Folarin Balogun, do Stade Reims, e Elye Wahi, do Montpellier.