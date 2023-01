Inter, adversário do F. C. Porto na Champions, quebra invencibilidade do Nápoles

JN Hoje às 21:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O líder da Serie A italiana, Nápoles, perdeu pela primeira vez no campeonato, na casa do Inter de Milão (1-0), e vê a concorrência aproximar-se.

O jogo grande da 16.ª jornada da Liga italiana foi resolvido com um golo de Edin Dzeko, no arranque da segunda parte, que valeu um importante triunfo ao Inter de Milão, adversário do F. C. Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

A equipa milanesa, quarta classificada da Serie A, encurtou para oito os pontos que a distanciam da primeira posição, que continua a ser ocupada pelo Nápoles, que perdeu a invencibilidade no campeonato ao cabo de 16 jogos.

PUB

Para além do Inter, os comandados de Luciano Spalletti veem AC Milan e Juventus, que venceram pela margem mínima esta quarta feira, aproximarem-se da liderança. A distância para o segundo lugar, ocupado pelos "rossoneri", é agora de cinco pontos, e para a Juve, que fecha o pódio, de sete pontos.

No restante jogo desta noite, que fechou a 16.ª jornada, Udinese e Empoli empataram a uma bola. Baldanzi adiantou o Empoli na primeira parte, tendo Pereyra igualado na etapa complementar.