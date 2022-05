Inter apanha susto mas dá a volta ao Empoli

JN/Agências Hoje às 23:13 Facebook

O Inter Milão apanhou um valente susto, esta sexta-feira, frente ao Empoli, mas venceu por 4-2, na 36.ª jornada da Liga italiana, ​enquanto o Génova virou o resultado e derrotou a Juventus, por 2-1, na luta pela permanência.

O atual campeão italiano foi surpreendido pelo Empoli, que esteve a vencer por 2-0, graças aos golos do avançado Andrea Pinamonti (cinco minutos) e do médio albanês Kristjan Asllani (28), demorou algum tempo a reagir, mas fê-lo já perto do intervalo, ao reduzir para 2-1 na sequência de um autogolo do central Simone Romagnoli (40), e ao empatar a dois golos através do avançado argentino Lautaro Martínez (45).

Na segunda parte, acabou por prevalecer o maior poderio do Inter, que consumou a reviravolta com mais dois golos, um aos 64 minutos, por Lautaro Martínez, que 'bisou', e outro aos 90+4, pelo avançado chileno Alexis Sánchez.

A verdade é que o Inter estava proibido de perder pontos quando faltam três jornadas para o fim, tendo em conta que o rival da mesma cidade, o AC Milan, liderava com dois pontos de vantagem, mas o Empoli chegou a assustar quando vencia por 2-0 antes da meia hora de jogo.

No outro jogo, o Génova causou surpresa ao receber e vencer a Juventus, embora tenha estado a perder por 1-0 até aos 87 minutos, mas ainda a tempo de virar o resultado, com golos do avançado islandês Albert Gudmundsson, e do lateral esquerdo Domenico Criscito, na execução de um penálti, aos 90+5.

Este triunfo é precioso para o Génova, que se encontra em zona de despromoção, e que subiu agora ao 18.º lugar, com 28 pontos, os mesmos do Cagliari, 17º, que tem menos um jogo, e mais seis do que o Veneza, que soma apenas 22.

O Inter subiu, provisoriamente, à liderança, com 78 pontos (36 jogos), mais um do que o AC Milan, que se desloca a Verona no domingo e pode recuperar a liderança.