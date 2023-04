Inter-Benfica: Estancar a maré negra e conseguir um feito histórico

Luís Antunes, em Milão Hoje às 08:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Benfica atravessa a pior fase da época e tenta inverter a derrota de 0-2 com o Inter. Rui Costa faz participação contra o F. C. Porto.

Só um Benfica autoritário estará em condições de anular o resultado de 0-2 da primeira mão e ultrapassar hoje o Inter, às 20 horas, em Milão, na batalha por um lugar nas meias-finais da Liga dos Campeões. A formação encarnada precisa de superar várias barreiras para estancar a maré negra de três derrotas seguidas, que já valeu a perda de seis pontos no campeonato e coloca a equipa em apuros. Para garantir a passagem à fase seguinte da Champions, os encarnados terão de enfrentar um inferno com 75 mil adeptos nas bancadas, cinco mil deles portugueses e muitos até marcaram a viagem depois do desaire da primeira mão.

As águias nunca venceram o Inter e ainda enfrentam o peso histórico de oito décadas de competição em que apenas o Ajax e o Manchester United inverteram uma eliminatória depois de uma derrota caseira por 2-0 na primeira mão.