Inter confirma que Sporting pediu 30 milhões de euros por João Mário

O Inter de Milão confirmou esta sexta-feira que recebeu, em agosto, uma reclamação de indemnização avaliada em 30 milhões de euros por João Mário. Em causa, estará uma cláusula no contrato do médio que remonta à transferência do português do Sporting para o clube italiano em 2016. Na altura, ficou estabelecido que se João Mário fosse transferido para um clube português, o Sporting era indemnizado em 30 milhões de euros.

"No dia 10 de agosto de 2022, o Inter recebeu uma reclamação de indemnização de 30 milhões de euros apresentada pelo Sporting em relação à transferência de João Mário para o Benfica, por faltar ativar uma cláusula a favor do Sporting no caso de uma transferência para qualquer outro clube participante no campeonato português. A nossa sociedade, defendendo não ser responsável de qualquer violação contratual, está a examinar com os seus advogados a contestação e agir em defesa dos seus interesses", comunicou o Inter de Milão.

Recorde-se que em 2021, João Mário rescindiu contrato com o Inter de Milão e assinou pelo Benfica.