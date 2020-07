Inter consegue reviravolta e iguala Lazio no segundo lugar

JN/Agências Ontem às 23:43 Facebook

O Inter de Milão venceu, esta segunda-feira, na receção ao Torino (3-1), no fecho da 32.ª jornada da Liga italiana, e subiu ao segundo lugar. A equipa de Milão teve de dar a volta ao resultado, que ao intervalo registava uma vantagem do Torino graças ao golo do internacional italiano Andrea Belotti, aos 17 minutos.

Depois de ir para o intervalo em desvantagem, uma entrada forte na segunda parte valeu o empate ao Inter, que viu o veterano e internacional inglês Ashley Young fazer balançar as redes do Torino. O empate durou apenas três minutos, visto que outro veterano, o central uruguaio Diego Godín, consumou a reviravolta.

Dez minutos depois, aos 61, o argentino Lautaro Martínez, dilatou a vantagem.

Com estes três pontos, o Inter subiu ao segundo lugar, com 68 pontos, os mesmos da Lazio, que vem de uma sequência de três derrotas consecutivas que a desviam da rota do título, a qual tem trilhado ao longo do campeonato.

A Juventus, que empatou a dois golos em Turim, nesta jornada, frente à Atalanta, com Cristiano Ronaldo a bisar na execução de dois penáltis que o colocam em segundo lugar na lista de melhores marcadores da Serie A com 28 golos, a um golo apenas de Ciro Immobile, da Lazio, lidera com 76 pontos a seis jornadas do fim.