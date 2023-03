Inter culpa F. C. Porto por adeptos ficarem fora do Dragão

JN Hoje às 15:53 Facebook

Giuseppe Marotta, administrador do Inter de Milão, culpa, esta quinta-feira, o F.C. Porto por adeptos da equipa italiana terem ficado fora das bancadas do Dragão, em setores onde estavam portugueses, na última terça-feira, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

"Foi um fato lamentável e deplorável que condenamos. Encaminhámos um pedido de investigação à UEFA: na manhã do jogo, houve uma reunião, o acordo era permitir que os nossos adeptos entrassem. O F.C. Porto era o único que poderia tomar uma decisão mas isso foi rejeitado", explicou, à TeleLombardia.

O responsável prosseguiu as acusações. "Do ponto de vista regulamentar, tivemos direito cinco a por cento da lotação. O F.C. Porto indicou no seu site que adeptos italianos não deviam ter comprado bilhetes para outros setores, mas as pessoas residentes na Europa compraram-nos. Uma vez que o fizeram, o F.C. Porto devia encarregar-se deles Tratava-se de famílias, de mães e filhos, muito longe das cenas de Nápoles ou de real perigo de ordem pública", sublinhou.