Inter de Milão abandona Youth League devido ao coronavírus

O Inter de Milão anunciou no site oficial do clube que vai desistir da liga jovem da UEFA, Youth League, devido ao surto de coronavírus.

O clube italiano anunciou que vai suspender todas as atividades da sua equipa sub-19, que compete na Youth League, assim como de todas as suas equipas jovens.

O Inter não vai assim defrontar o Rennes, nos oitavos de final da competição, e portanto será eliminado da mesma.

"Colocamos sempre a saúde pública acima de tudo e por isso tomámos esta decisão com objetivo de proteger a saúde dos seus jogadores, membros, e funcionários. Reconhecemos a importância deste encontro e que não comparecer resultará numa derrota por 3-0. Mas estamos a fazer todos os possíveis para seguir as instruções oficiais das autoridades responsáveis", pode ler-se no comunicado oficial presente no site do Inter de Milão.

Mais de 7 mil pessoas estão infetadas com o Covid-19 em Itália e cerca de 366 morreram devido ao vírus, sendo que Milão é a região mais afetada no país transalpino.