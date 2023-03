Inter de Milão com baixa de peso para o jogo com o Benfica

Hakan Çalhanoglu está lesionado e deverá falhar os próximos cinco jogos do Inter de Milão, incluindo o desafio contra o Benfica.

Más notícias para o Inter de Milão e boas para o Benfica. Hakan Çalhanoglu contraiu uma lesão ao serviço da Turquia, no desafio contra a Croácia, e deverá estar ausente durante cinco partidas pelos italianos falhando, pelo menos, a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões contra os encarnados.

O Inter de Milão comunicou esta quinta-feira que Hakan Çalhanoglu sofreu uma distensão muscular no adutor da coxa direita, mas não revelou o tempo de paragem. Porém, a imprensa italiana avança que o médio turco é baixa certa para os jogos contra a Fiorentina, Juventus, Salernitana, Benfica e Monza. Há, no entanto, a expectativa que o jogador regresse a tempo da segunda mão contra as águias.

Hakan Çalhanoglu é dos jogadores com mais minutos pelo Inter de Milão, tendo realizado 36 partidas pelos italianos.