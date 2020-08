Inter de Milão goleia Shakhtar e está na final da Liga Europa

JN Ontem às 21:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Os italianos do Inter de Milão juntaram-se aos espanhóis do Sevilha na final da Liga Europa após terem goleado, esta segunda-feira, os ucranianos do Shakhtar Donetsk, treinados pelo português Luís Castro, por 5-0, no encontro das "meias", disputado na Alemanha.

O triunfo transalpino começou a ser desenhado cedo pelo avançado argentino Lautaro Martínez, que abriu o ativo aos 19 minutos, vantagem que se manteve até ao intervalo.

O segundo golo dos "nerazzurri" surgiu já no segundo tempo (64 m), pelo defesa italiano Danilo D'Ambrosio, numa altura em que o Shakhtar Donetsk tentava subir mais no terreno. O 3-0 não demorou dez minutos a acontecer, novamente por Laurato Matínez.

Contudo, o pesadelo ucraniano não se ficou por aqui. O avançado belga Romelu Lukaku ainda bisaria aos 78 e 84 minutos, elevando a goleada para 5-0.

A final está marcada para dia 21, pelas 20 horas, em Colónia.