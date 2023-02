Inter de Milheirós vence e é a última equipa da Honra nos "quartos" da Taça

O Inter de Milheirós eliminou o Sobrado (3-1), da Divisão de Elite, tornando-se na única equipa da Honra presente nos quartos de final da Taça A. F. Porto.

Pedro Almeida, da equipa maiata, colocou o Inter Milheirós na frente, perto do intervalo e Teles aumentou a vantagem, antes de Hugo brilhar com um fantástico golo atrás do meio-campo. Vítor Costa fez o tento de honra do Sobrado.

No dérbi de Vila Nova de Gaia o Avintes eliminou o Coimbrões (3-0), com golos de Baíto, Ruben Pedrosa - que se estreou pela equipa de Avintes - e Vasco Dias, através de um cabeceamento para o fundo das redes do Coimbrões.

Nos outros jogos do dia, que foram resolvidos no tempo regulamentar, o Oliveira do Douro bateu o Aveleda, última equipa da 1.ª Divisão (2-0), o S. Lourenço do Douro superiorizou-se ao Ermesinde 1936 (2-1) e o SC Rio Tinto goleou o Lixa (4-0). Já nos encontros decididos nas grandes penalidades, o Pedrouços bateu o Águias de Eiriz (1-1, 4-2 g.p.), o Foz eliminou o Sousense (2-2, 4-2 g.p.) e o Vila Caiz venceu o Aliados (2-2, 3-1 g.p.)