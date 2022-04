Inter derrota Verona e aproxima-se da liderança

JN Ontem às 21:34 Facebook

Emblema de Milão venceu por 2-0 em encontro da 32.ª jornada da Liga italiana, ultrapassa o Nápoles e aproxima-se do líder AC Milan.

Dois golos na primeira parte foram suficientes para o Inter garantir três pontos na receção ao Hellas Verona. Barella, aos 22', e Dzeko, aos 30', garantiram três importantes pontos na luta pelo título.

Agora no segundo posto, o Inter tem 66 pontos, menos um que o líder AC Milan e os meus que o terceiro classificado, o Nápoles.

Já o Verona, que continua sem contar com Miguel Veloso, lesionado, está no 9.º lugar, com 45 pontos.