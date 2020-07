Inter empata e estende passadeira de campeão à Juventus

JN Ontem às 23:45 Facebook

A Juventus pode sagrar-se campeã italiana já esta quinta-feira (18.30 horas) no terreno da Udinese, depois de o Inter ter empatado (0-0), esta quarta-feira, em casa, frente à Fiorentina.

Com este desfecho, a equipa do português Cristiano Ronaldo tem a possibilidade de assegurar o 36.º título do historial, e nono consecutivo, se vencer o adversário da 35.ª jornada, pois fica com mais nove pontos do que o segundo classificado, o Atalanta, e em caso de igualdade pontual tem vantagem no confronto direto (empate 2-2 em casa e triunfo fora por 3-1).

A AS Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, goleou o lanterna-vermelha SPAL, por 6-1, e recuperou o quinto lugar, com mais dois pontos do que o AC MIlan, que tinha ganho no dia anterior ao Sassuolo (2-1). O Nápoles, 7.º na tabela, foi derrotado (2-1) no terreno do Parma, 10.º colocado, e desperdiçou a oportunidade de se colar aos "rossonero"

No embate entre os aflitos Lecce e Brescia, o triunfo sorriu aos da casa, por 3-1, o que não evitou que continuasse no 18.º posto, o primeiro abaixo da linha de água. Já o Génova (17.º) venceu a Sampdoria (2-1) e continua a dispor de mais quatro pontos que o conjunto de Lecce.

O embate entre Torino (15.º) e o Verona (9.º) no recinto do primeiro terminou com uma igualdade a uma bola.

Esta quinta-feira, pelas 18.30 horas, a Unidese recebe a Juventus, e pelas 20.45 horas, a Lazio defronta, em casa, o Cagliari.