Inter imita Juventus e falha assalto à liderança da Série A

O Inter de Milão falhou este sábado a ultrapassagem à Juventus e a subida à liderança isolada da Liga italiana, ao empatar 2-2 na receção ao Parma, em jogo da nona jornada da prova.

Os nerazzurri até estiveram em vantagem, graças a um golo de Antonio Candreva, aos 23 minutos, mas o Parma, que não contou o internacional português Bruno Alves, operou a reviravolta ainda no primeiro tempo, através de Yann Karamoh e Gervinho, aos 26 e 30, respetivamente.

No segundo tempo, o belga Romelu Lukaku repôs a igualdade, aos 51 minutos, num lance validado com recurso ao videoárbitro (VAR), ainda assim insuficiente para as ambições da formação orientada por Antonio Conte, que se mantém no segundo lugar, com 22 pontos, a um da líder Juventus, que cedeu um empate 1-1 na visita ao Lecce.

Os octocampeões transalpinos adiantaram-se no marcador aos 50 minutos, através de uma grande penalidade convertida pelo argentino Paulo Dybala, mas os salentini chegaram ao empate aos 58, por Marco Mancosu, também da marca dos 11 metros.

O conjunto de Turim, que não contou com o internacional luso Cristiano Ronaldo, poupado pelo técnico Maurizio Sarri, vinha de cinco vitórias seguidas na Série A, uma das quais perante o Inter de Milão, que lhe permitiu isolar-se na liderança, há duas rondas.