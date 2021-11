Inter Milão interessado na contratação de Corona

JN Hoje às 17:05 Facebook

O campeão italiano estará interessado em contratar Tecatito Corona, que está em final de contrato com o F. C. Porto.

Segundo o "Gazzetta dello Sport" deste domingo, o Inter de Milão está interessado na contratação de Tecatito Corona, numa lista na qual figuram também os nomes de Onana (Ajax), Lacazette (Arsenal) e Insigne (Nápoles).

A poucos meses do início do mercado e de poder negociar com qualquer clube - o ala mexicano termina o vínculo com os dragões em junho de 2022 - a publicação italiana adianta que o Inter tem observado o jogador e o tem em conta como potencial reforço, dada a polivalência tática e a situação contratual.

Corona chegou ao F. C. Porto em 2015/16 e está a cumprir a sétima temporada na liga portuguesa. No palmarés tem dois campeonatos, uma Taça de Portugal e duas Supertaças conquistadas ao serviço dos azuis e brancos.