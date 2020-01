Inter, Nápoles e Lazio apuram-se para os oitavos de final da Taça de Itália

Ontem às 23:30 Facebook

O Inter de Milão goleou esta terça-feira na receção ao Cagliari, por 4-1, apurando-se para os quartos de final da Taça de Itália, tal como Nápoles e Lazio, que eliminaram Perugia e Cremonese, da LigaPro, respetivamente.

A equipa de Milão entrou praticamente a vencer, com o golo do internacional belga Romelu Lukaku logo no primeiro minuto, vantagem que o médio espanhol Borja Valero ampliaria à passagem do minuto 22, deixando o caminho para os quartos de final desbravado.

Mais ficou no início da segunda parte, quando o mesmo Lukaku fez o terceiro golo do Inter, aos 49 minutos, tendo o Cagliari conseguido reduzir à passagem do minuto 73, pelo médio uruguaio Christian Oliva, antes da equipa milanesa fechar o resultado, aos 81, por Andrea Rannochia.

A equipa do Cagliari, que estava a ser uma das sensações da série A, não vence desde 05 de dezembro, quando triunfou na receção à Sampdoria por 2-1, para a Taça de Itália, somando cinco jogos sem vencer no campeonato, quatro derrotas consecutivas e um empate, que 'atiraram' com a equipa para o sexto lugar do campeonato, com 29 pontos.

Nos outros jogos dos 'oitavos', Nápoles e Lazio não sentiram dificuldades em casa para se desembaraçarem de Perugia e Cremonese, 17º. e 8º. classificados atuais da Serie B, aos quais venceram por 2-0 e 4-0, respetivamente.