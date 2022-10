Inter vence e atira Barcelona para fora da Champions

O Barcelona falha, pelo segundo ano consecutivo, a presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Antes ainda de entrarem em campo, frente ao Bayern de Munique, os catalães precisavam que o Viktoria Plzen vencesse no terreno do Inter de Milão, mas a equipa italiana não deu chances e bateu os checos, por 4-0.

A esperança do Barça de voltar às decisões na Champions dependia de terceiros e o Inter não vacilou. A equipa de Milão goleou o Plzen, com golos de Mkhitaryan, aos 35 minutos, Dzeko, aos 42 e 62, e Lukaku, aos 87.

Assim, o clube espanhol já sabe que, independentemente do resultado que conseguir esta noite com o Bayern de Munique, em Camp Nou, vai acabar no terceiro lugar do Grupo C e rumar à Liga Europa.