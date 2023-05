Inter vence o AC Milan e tem um pé na final da Champions

O Inter de Milão venceu o AC Milan por 2-0 e está bem posicionado para se apurar para a final da Liga dos Campeões.

Domínio e vitória importante do Inter de Milão. O conjunto orientado por Simone Inzaghi venceu o AC Milan por 2-0, com golos de Dzeko e Mkhitaryan e deu um passo importante rumo à final da Liga dos Campeões.

Os golos surgiram cedo e ainda na primeira parte. Aos oito minutos, na sequência de um canto Edin Dzeko fez uma grande finalização para dar vantagem ao Inter. Três minutos depois, a defesa do AC Milan abriu-se e Mkhitaryan aproveitou o espaço para alargar o marcador.

No segundo tempo o AC Milan tentou reagir mas foram escassas as oportunidades de golo. Com uma vantagem de dois golos, o Inter de Milão tem um pé na final da Liga dos Campeões.

Na próxima terça-feira disputa-se a segunda mão, que vai definir o primeiro finalista da Liga dos Campeões. Na quarta-feira, também há a segunda mão entre o Manchester City e o Real Madrid, cuja eliminatória está empatada a um golo.