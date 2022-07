Interação dos adeptos com os clubes estreia Barómetro e Observatório do futebol

JN Hoje às 17:26 Facebook

A Liga Portugal apresenta o Barómetro e Observatório do Futebol, uma plataforma de investigação sobre a indústria, focalizada no futebol profissional e no impacto que o setor tem na economia local e nacional

O Barómetro será produzido com recurso à análise de dados da própria Liga Portugal, através do Data Center, mas também com parcerias regulares com diferentes instituições, como o Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM).

Serão divulgadas publicações sobre variadas matérias, desde as áreas de performance, novos hábitos de consumo e de relação com os adeptos e a transformação digital, sempre para contribuir para o desenvolvimento e impulsionamento do Futebol.

"O futebol acompanha a transformação digital do Mundo e está em constante evolução. Hoje, a análise e tratamento de dados são indispensáveis para melhor compreendermos o jogo e são também fundamentais para o desenvolvimento de planos estratégicos dirigidos ao mercado e ao consumidor. A Liga Portugal está orgulhosa de lançar o Barómetro e Observatório do Futebol Português e temos a certeza de que os estudos vão contribuir para a reflexão e melhoria do Futebol como produto", anunciou Pedro Proença, presidente da Liga Portugal.

O primeiro estudo realizado pelo Barómetro e Observatório do Futebol é sobre as "Formas de Interação dos Adeptos com os Clubes de Futebol", realizado em parceria com o Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM).

Uma das principais conclusões do estudo mostra que 52% dos inquiridos já são adeptos de mais do que um clube português e que as ligações familiares e a geografia são os fatores que mais influenciam a construção desta ligação.

Outras conclusões indicam que apenas 3% dos inquiridos é sócio do clube e que, em adeptos com elevado interesse, 51% não são associados do clube.

Os hábitos de consumo mudaram e mostram a diversificação das fontes de informação utilizadas pelos adeptos para acompanhar os clubes. Os meios de comunicação social tradicionais, como as televisões e os jornais desportivos, ainda têm um peso importante nos adeptos, mas as redes sociais, sobretudo o Instagram, são cada vez mais uma forma dos adeptos encontrarem informação.

Ao nível da experiência, apenas 25% vão frequentemente ao estádio. Esta percentagem sobe na amostra com elevado interesse pelos clubes (39%).

O acesso a canais pagos para assistir aos jogos também é assinalável, sendo que 47% dos adeptos que acompanham a equipa principal fazem-no através de subscrição de canais.

Já ao nível de interesse nos clubes, regista-se uma taxa elevada nos jovens. 54% dos inquiridos com interesse elevado têm entre 18 e 34 anos. As mulheres também estão cada vez mais interessadas nos clubes. De acordo com o estudo, 41% da amostra com interesse no clube é feminina.