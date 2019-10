Interdição do Dragão Arena devolve F. C. Porto a Fânzeres

Nuno Barbosa Hoje às 19:38 Facebook

Os dragões foram punidos pelo Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal com três jogos de interdição, além de uma multa no valor de 1160 euros, devido aos incidentes registados numa bancada do Dragão Arena, num jogo com o Sporting, realizado no passado mês de março.

O castigo começa, agora a ser cumprido, sendo que o F. C. Porto informou, esta segunda-feira, o local onde essas três partidas, a começar pela de sábado, às 15 horas, frente ao Juventude Viana, serão realizadas.

O Pavilhão Municipal de Fânzeres, em Gondomar, foi a casa emprestada escolhida pelos azuis e brancos, que já a usaram noutras ocasiões, quando o Dragão Arena se encontrava em construção.

Depois de ter conquistado a Supertaça António Livramento, o F. C. Porto iniciará, agora, a disputa de mais uma edição do campeonato nacional de hóquei em patins. Os dragões, de resto, fizeram saber aos adeptos que "os detentores de Lugar Anual no Dragão Arena têm acesso garantido aos três jogos no Pavilhão Municipal de Fânzeres. Contudo, devem levantar bilhete para os mesmos na Loja do Associado, no Estádio do Dragão ou na Bilheteira do Pavilhão de Fânzeres, a partir de uma hora antes do jogo".

Quem não tiver lugar anual, pode adquirir os ingressos para o jogo nos mesmos locais.