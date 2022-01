Reacende-se o interesse da Roma em Sérgio Oliveira

JN Hoje às 21:00, atualizado às 21:16 Facebook

Os clubes estão um pouco contidos nos primeiros dias do mercado de inverno. A maior parte prefere primeiro dar destino aos menos utilizados para depois atacar nas contratações. Uma das exceções é a AS Roma, que está em vias de assegurar o lateral inglês Ainsley Maitland-Niles ao Arsenal e continua interessada em ter o portista Sérgio Oliveira.

AS Roma: A confirmação do interesse no defesa direito tinha sido feita pelo treinador português José Mourinho, mas já esta quinta-feira, foi o diretor desportivo dos romanos, o também luso Tiago Pinto, a garantir que o clube está muito perto de contratar o jogador do Arsenal. Já no que toca a um possível negócio dos "giallorossi" com o F. C. Porto para assegurar o internacional português Sérgio Oliveira, o responsável pelo futebol foi parco. "Sérgio Oliveira? Não posso falar, não é o momento", disse à estação de televisão DAZN.

Benfica: O central argentino Germán Conti, contratado por cinco épocas pelo Benfica em 2018/19, vai transferir-se, por empréstimo, para os brasileiros do América MG. "O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o América-MG, do Brasil, para a transferência, em regime de empréstimo, do futebolista Germán Conti. O contrato de cedência do defesa-central é válido até ao final de 2022", informou o clube da Luz. Conti, que disputou alguns jogos na primeira época pelas águias, chegou a ser campeão em 2018/19. Na temporada de 2019/20, iniciada por Bruno Lage, o central foi cedido, em dezembro de 2019, aos mexicanos do Atlas, e depois, já na última época, aos brasileiros do Bahia, que não tiveram capacidade financeira para exercer a compra do jogador.