Interesse da Roma seduz Sérgio Oliveira

Hipótese de rumar ao clube romano e de ser treinado por Mourinho atrai o médio. Empréstimo até ao fim da época está em cima da mesa, mas a opção de compra pode complicar o negócio.

Sérgio Oliveira está na lista de alvos da AS Roma no mercado de inverno e o interesse do clube italiano no médio portista passa por um empréstimo até junho, com opção de compra de 15 milhões de euros. Os dois clubes não confirmam as negociações, mas, segundo foi possível apurar, é o caráter da cláusula de opção que pode vir a complicar o negócio: a SAD azul e branca quer que seja obrigatória e os romanos pretendem que dependa de determinados objetivos a cumprir até ao fim da época, pelo jogador e pela equipa da capital italiana. Citado pela imprensa transalpina, o português Tiago Pinto, diretor-geral dos "gialorossi", desviou a questão sobre o interesse em Oliveira, dizendo que "este não é o momento para falar".

Para o médio, a possibilidade de rumar à Série A e de ser treinado por José Mourinho é sedutora. Ao que apurámos, o internacional português, de 29 anos, vê com bons olhos mais uma saída para o estrangeiro, depois já ter jogado no Nantes, em 2017, e no PAOK, em 2019, sobretudo porque se trata de um campeonato mais competitivo, como é o italiano, e pela oportunidade de trabalhar com Mourinho, pela primeira vez na carreira. Além disso, a evidência de ter perdido a titularidade no onze do F. C. Porto, embora mantenha importância no plantel e nas opções de Conceição em muitos jogos, também joga a favor de uma saída do Dragão nesta altura, até pelo facto de um eventual bom rendimento na equipa romana lhe poder abrir de novo as portas da seleção portuguesa.