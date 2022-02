Interesse de John Textor investir na SAD do F. C. Porto reacende

Hoje às 15:25 Facebook

Imprensa brasileira avança que houve conversas sobre o tema, no passado fim de semana. Investidor americano garante que ainda não desistiu de investir em Portugal e só descarta o Benfica.

O interesse John Textor em investir no F. C. Porto voltou à tona depois de o americano ter dito, à Imprensa brasileira, estar "interessado em todos clubes, menos no Benfica". A referência às águias é vista com um sinal de aproximação do investidor aos portistas, tendo a Globo garantido que, no último fim de semana, houve conversações entre as duas partes sobre o tema.

É conhecida a intenção de Textor criar uma rede clubes que possam trabalhar em colaboração estreita. Com influência no Crystal Palace (Inglaterra), Molenbeek (Bélgica) e Botafogo (Brasil), o investidor aponta baterias à Liga portuguesa e vê no F. C. Porto o parceiro ideal.

Goradas as negociações com o Benfica, que já deu o dossiê como encerrado, o americano aponta baterias à SAD portista.

"Quero fazer negócios em Portugal. Ter a maioria das ações do Botafogo faz dele o meu projeto prioritário, neste momento, mas queria ter uma posição minoritária num clube em Portugal, que permita beneficiar o Botafogo. Acho que seria uma ótima ideia. Ainda estou a conversar com o pessoal de lá", explicou John Textor, à Imprensa brasileira.