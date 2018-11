Adeptos do Ajax em confrontos com a polícia antes do jogo com o Benfica

Hoje às 22:40 Facebook

Alguns adeptos do Ajax entraram esta quarta-feira em confrontos com os elementos da PSP nas bancadas do Estádio da Luz, minutos antes do início do encontro com o Benfica, da quarta jornada da Liga dos Campeões.

No setor destinado aos cerca de três mil adeptos do clube de Amesterdão, alguns ultrapassaram a zona delimitada pelos elementos de segurança, que foram obrigados a responder e a colocar de novo as pessoas no perímetro estipulado, perante o arremesso de copos, algumas cadeiras e outros objetos.