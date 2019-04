Benfica vence o Feirense com bis de Seferovic e regressa à liderança

Hoje às 20:13 Facebook

O Benfica recuperou este domingo a liderança da Liga, ao vencer por 4-1 em casa do Feirense, em jogo da 28.ª jornada da prova, em que até esteve a perder.

Os encarnados estiveram a perder, depois Sturgeon ter adiantado o Feirense, aos 10 minutos, mas deram a volta ainda na primeira parte, através de Pizzi, na conversão de uma grande penalidade, aos 40, e de André Almeida, aos 45+2.

Na segunda parte, Seferovic confirmou o triunfo benfiquista, ao marcar por duas vezes, com um chapéu que bateu Caio Secco (49) e num cabeceamento eficaz (89), destacando-se assim na lista dos melhores marcadores, com 18 golos.

Com um início de jogo equilibrado, o Feirense deu o primeiro sinal de perigo, quando Vlachodimos saiu em falso, tendo João Silva se antecipado ao guarda-redes do Benfica e cabeceado por cima da baliza (sete).

Pouco depois, o Feirense chegou mesmo ao golo, depois de Edson Farias cruzar para o segundo poste, onde surgiu Sturgeon a cabecear com eficácia, aos 10 minutos.

O Feirense viria mesmo a introduzir novamente a bola na baliza do Benfica, num remate de Vítor Bruno, mas o árbitro João Pinheiro, após consulta do videoárbitro, confirmou a decisão do seu auxiliar (21).

O Benfica foi mais acutilante após o golo sofrido e esteve perto do empate, quando Pizzi obrigou Caio Secco a uma defesa apertada, com Taarabt a surgir à entrada da área e a rematar por cima da baliza (35).

Os comandados por João Lage chegaram ao empate aos 39 minutos, numa grande penalidade convertida por Pizzi, depois de João Pinheiro, após consulta ao videoárbitro, ter assinalado falta na área de Aly Gazal sobre o médio do Benfica.

Já em período de compensação da primeira parte, o Benfica deu a cambalhota no marcador na sequência de um canto, com Samaris a assistir André Almeida para um remate certeiro à entrada da pequena área (45+2).

O Benfica teve uma entrada forte na segunda parte e ampliou a vantagem por Seferovic, que aproveitou a saída em falso de Caio Secco para fazer um "chapéu" de fora da área ao guarda-redes do Feirense (49).

O Benfica, com um forte domínio, ainda teve a possibilidade de aumentar a diferença no marcador após um cabeceamento de André Almeida no coração da área, com a bola a sair por cima da baliza, aos 65 minutos, e num remate cruzado de Jonas, defendido por Caio Secco (81).

A equipa de Bruno Lage acabou por confirmar o triunfo com mais um golo de Seferovic, que cabeceou com eficácia na sequência de um pontapé de canto, aos 89 minutos.