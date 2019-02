Braga vence Chaves e está a dois pontos do F. C. Porto

Hoje às 17:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O Braga recebeu e venceu este domingo o Chaves por 2-1, depois de ter estado a perder, e colocou-se a dois pontos do líder F. C. Porto à passagem da 21.ª jornada.

Luís Martins, aos 51 minutos, inaugurou o marcador a favor dos flavienses no Estádio Municipal de Braga, mas Dyego Sousa, aos 64, e Claudemir, aos 80, deram a volta ao resultado e asseguraram o triunfo que permitiu aos 'arsenalistas' capitalizarem o empate do F. C. Porto com o Moreirense (1-1).

O Braga subiu provisoriamente ao segundo lugar, com 49 pontos, mais dois do que o Benfica, que hoje recebe o Nacional, enquanto o Chaves, que vinha de duas vitórias seguidas, mantém-se na zona de despromoção, ocupando o 18.º e penúltimo lugar, com 18 pontos.