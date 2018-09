F. C. Porto vence Benfica e força quinto jogo nas "meias"

03 Junho 2018 às 22:21 Facebook

O F. C. Porto venceu este domingo o Benfica por 91-74, no quarto jogo das meias-finais do campeonato de basquetebol e empatou a eliminatória (2-2), forçando ao quinto jogo, a ser disputado na quarta-feira em Lisboa.

Os dragões, sem margem para errar, fizeram uma entrada perfeita, conseguindo, logo nos primeiros minutos, uma vantagem de seis pontos sem resposta, o que denunciava um Benfica diferente do que se apresentou em campo no último encontro.

No final do primeiro período, com os "dragões" num ritmo alucinante e com uma enorme eficácia da linha de três pontos, o Benfica não tinha conseguido ultrapassar a barreira dos 10 pontos, tendo apontado apenas nove, enquanto o F. C. Porto destacava-se com 21.

Essa tendência de superioridade "azul e branca" manteve-se no segundo período. Os portistas conseguiram alcançar a maior vantagem da partida (28-12), no entanto, a cinco minutos do intervalo, Moncho López viu-se privado de Will Sheehey, um dos jogadores mais influentes da formação "azul e branca", que, devido a lesão, saiu mais cedo para o balneário.

Fruto dessa baixa, o F. C. Porto desacelerou no terceiro período, altura em que dois triplos consecutivos de José Silva deixaram o Benfica a apenas três pontos dos dragões (47-44).

Esse equilíbrio momentâneo manteve-se até ao final do terceiro período, obrigando o técnico portista a restruturar a equipa para que não se sentisse de forma tão declarada a ausência de Sheehey.

E, na verdade, no último período, a postura ofensiva do F. C. Porto voltou a ser evidente, aliada a uma organização defensiva e à superioridade do ressalto ofensivo, que acabou por ser decisiva nas contas finais.

Dois triplos consecutivos de Pedro Bastos, no arranque do quarto período, deram o mote para um parcial favorável de 11 pontos sem resposta e que deixava as "águias" a 14 pontos de distância no marcador.

A partir deste momento, o F. C. Porto apenas teve que gerir a vantagem, algo que conseguiu da melhor forma.

A eliminatória será definida agora na próxima quarta-feira, às 21 horas, no Pavilhão da Luz, altura em que fica definido qual a equipa que se vai juntar à Oliveirense na final da prova.