Fernando Santos admite que Portugal tem "alguma vantagem"

O selecionador Fernando Santos afirmou esta segunda-feira que Portugal tem "alguma vantagem" por jogar em casa a fase final da Liga dos Nações, mas descartou qualquer tipo de favoritismo e lembrou exemplos do passado.

"Em 2004, jogámos em casa e não conseguimos vencer. Fomos a França no Euro2016 e quem ganhou foi Portugal. Isso do favoritismo é muito teórico. Outra coisa é ser candidato, assumir que queremos ganhar e ter capacidade para o poder fazer. Desde que cheguei aqui assumi que Portugal era candidato a vencer o Euro2016. Agora parece que já não chega apenas ser candidato", afirmou Fernando Santos.

"Temos vantagem de jogar em casa, perante o nosso público. Há uma coisa que digo sempre aos meus jogadores, que é nós não somos melhores do que ninguém, mas dificilmente alguém é melhor do que nós. Temos que provar que temos capacidade para vencer", referiu.

A primeira semana de trabalho será feita em regime aberto, com os jogadores a estarem apenas obrigados a comparecer nos treinos, uma situação que Fernando Santos considera que servirá para "refrescar mentalmente" os jogadores.

"Nesta altura, fechar os jogadores no hotel não seria bom para ninguém. Os jogadores estão cansados, vieram de uma temporada desgastante e as mensagens não iriam passar como deviam. Não está em causa o profissionalismo dos jogadores, tenho confiança ilimitada neles", explicou o técnico de 64 anos.

Fernando Santos revelou que o grupo só deverá ficar completo na quarta-feira com a chegada do capitão Cristiano Ronaldo e também dos jogadores de Sporting e F. C. Porto, que disputaram a final da Taça da Portugal. O selecionador abordou ainda as chamadas de João Cancelo, que foi recentemente operado uma fratura no nariz, e Danilo, que está castigo para as meias-finais.

"Tivemos um feedback positivo por parte do Cancelo, senão não seria convocado. Terá que usar uma máscara durante algum tempo e tem que se adaptar a isso. Quanto ao Danilo, achamos que preenche vários lugares e, como há pouco tempo de descanso entre os jogos, poderá ser útil", disse.

15 anos depois do Euro2004, Portugal volta a receber uma grande competição e Fernando Santos assumiu o desejo que o ambiente vivido nessa altura seja repetido no Porto e em Guimarães.

"Acredito que é possível que exista o mesmo apoio do Euro2004, mas também temos que ver que são competições diferentes. Sei que vamos ter muito apoio", concluiu.

Portugal, campeão europeu em título, defronta a Suíça nas meias-finais da Liga das Nações, a 5 de junho, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo com início às 19.45 horas. Um dia depois, Inglaterra e a Holanda disputam a outra meia-final, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, também às 19.45 horas.

Os vencedores disputam a final da primeira edição da Liga das Nações, a 9 de junho, no Estádio do Dragão, em encontro com início às 19.45 horas, enquanto os vencidos decidem no mesmo dia a atribuição dos terceiro e quarto lugares, no Estádio D. Afonso Henriques, às 15 horas.