Golo de Erivaldo na receção ao Anadia mantém Leixões na Taça

Um golo de Erivaldo, na primeira parte, valeu este domingo ao Leixões, da Liga Pro, o apuramento para os oitavos de final da Taça de Portugal, após derrotar o Anadia, do Campeonato de Portugal, por 1-0.

Na primeira parte, o Leixões criou duas ocasiões para marcar no espaço de um minuto, foi feliz na segunda e dessa forma chegou ao intervalo na frente, apesar da forte reação do Anadia ao golo de Erivaldo (26 minutos).

Um cruzamento da direita de Jorge Silva (25), emendado de cabeça por Kukula a que Manuel Gama correspondeu com uma defesa vistosa para canto, precedeu o golo inaugural, com Erivaldo a surgir na emenda ao canto apontado pelo lateral direito.

Até então inofensivo, o Anadia respondeu à altura criando uma série de ocasiões para marcar, a principal num remate de Pedro Santos, aos 36 minutos, que Luís Ribeiro, com uma defesa felina, desviou pela linha de fundo.

A segunda parte acentuou o equilíbrio que a reação do Anadia fez surgir até ao intervalo, ameaçado apenas quando um remate de Roniel (57 minutos) obrigou o guarda-redes a desviar para o poste.

Com mais capacidade de luta que acerto, o Anadia fez perigar a vitória até aos instantes finais, acabando o jogo com os adeptos do Leixões, apesar da vitória, a insultar o treinador pelo fraco desempenho da equipa.